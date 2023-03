Grève du 15 mars : réseau de bus à l'arrêt, où va passer le cortège... Ce qu'il faut savoir sur la manifestation à Rodez

Le lieu de rassemblement change pour cette nouvelle manifestation à Rodez contre le projet de réforme des retraites.

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mercredi 15 mars 2023. En Aveyron, un rassemblement unique est planifié à Rodez à partir de 14 heures, devant la gare.

Le réseau Agglobus a annoncé être arrêté entre 13 h 30 et 16 h 30 en raison du mouvement de grève. La ligne L sera, quant à elle, supprimée de 13 h 30 à 18 h, et la ligne SOIR supprimée tout court ce mercredi. Le service de transport à la demande (TAD) et sur réservation (PMR) ne pourront pas être assurés toute la journée. Des retards sont également à prévoir à toute heure.

Par où vont passer les manifestants ?

Le cortège partira de la gare de Rodez en début d'après-midi puis prendra la direction d'Enedis. Il remontera ensuite l'avenue de Bordeaux et la rue Béteille pour terminer sur la place d'Armes.

Lors du dernier rassemblement unique en Aveyron, entre 14 500 et 24 500 personnes étaient présents à Rodez, constituant un regroupement historique dans le département. L'intersyndicale aveyronnaise ne compte pas s'arrêter là : "que ce soit aujourd'hui, demain, le 15 ou les jours suivants, des actions auront lieu un peu partout dans le département", a confié Jacques Douziech, de la CFE-CGC aveyronnaise.

Dernièrement, les syndicats ont occupé une voie ferrée à Millau et ont planté le piquet de grève à la mairie. Lundi, un rassemblement était également prévu devant la permanence du député de la 1re circonscription de l'Aveyron, Stéphane Mazars (LREM).