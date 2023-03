Pont-de-Salars. Handball : débuts réussis pour les seniors garçons dans le nouveau gymnase

Après une mini-trêve hivernale Le LSH inaugurait le nouveau complexe sportif de Pont-de-Salars, avec pas moins de cinq rencontres dans cette nouvelle salle, où les supporters venus en nombre ont pu prendre plaisir à encourager les différentes équipes dès le début d’après midi jusque tard dans la soirée.

Cela a commencé par une belle victoire des moins de 15 filles contre Montauban, 29 à 14, suivi par des moins de 17 filles, qui malgré une belle remontada en deuxième période s’inclinent contre Burguières 22 à 33.

Les moins de 18 garçons ont subi la loi d’une belle équipe de Saint-Jean 22 à 41. Victoire très importante pour rester dans la course aux qualifications des phases finales des seniors garçons 2, 29-16 face à Millau. Et premier match des seniors garçons 1 qui clôture la soirée dans ce nouveau magnifique temple du handball du Levezou.

Victoire 28-22 face à Montauban. Un plus 6 au combien important pour le goal-average particulier et surtout qui leur permet de faire un pas de plus vers le maintien.

Match intense face à un adversaire accrocheur qui ne se laisse distancer qu’en fin de rencontre avec un gros point positif dans cette rencontre. La défense a montré une grosse solidarité et une bonne agressivité. Les seniors filles en déplacement à Maurs, s’inclinent lourdement 19 à 29, Et de toutes les autres équipes jeunes en déplacement, seul les moins de 15 garçons ont ramené une victoire 30 à 13, face à Millau. Les moins de 13 filles et garçons ainsi que nos moins de 11, n’ont pu s’imposer dans cette journée de reprise,

Journée de reprise aussi pour les moins de 9 ans qui ont participé à leur tournoi mensuel à Millau,

Ce samedi prochain se sera les seniors filles qui prendront possession du gymnase de Pont-de-Salars en recevant l’équipe de Montauban, à 19 h, les garçons étant en déplacement à l’Union, pour confirmer leur succès du match aller.