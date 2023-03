Handisport : découverte du foot fauteuil électrique à Baraqueville

Samedi 11 mars, le gymnase de Baraqueville a accueilli la première édition aveyronnaise de la coupe régionale de foot fauteuil électrique.

"Le comité régional handisport demande à tour de rôle aux départements d’organiser des compétitions de foot fauteuil électrique, afin de travailler sur le développement de ce sport." Et samedi 11 mars, c’est Baraqueville qui a répondu à cet appel, ouvrant ainsi la voie au reste du département. Gilles Perez, président du comité de l’Aveyron, et également membre de l’équivalent régional, a œuvré pour que cet événement ait lieu : "Avec Simon Crozes, président du Rhaffe (Rodez handisport foot fauteuil électrique, le seul club aveyronnais existant à ce jour), on a dit "banco, on est volontaire pour organiser un tournoi pour des joueurs qui évoluent en division 4 ou en loisir". Ainsi, les joueurs du Rhaffe ont pu faire leur baptême du feu dans une compétition. Ils ont beaucoup appris et surtout étaient enchantés de partager la même passion que d’autres personnes."

Au total, huit équipes, dispersées en deux poules, étaient engagées sur la phase de qualification, avec des matches qui se déroulaient en une mi-temps de vingt minutes. Les deux premiers de groupe s’affrontaient ensuite en demi-finales, et ainsi de suite jusqu’en petite et grande finale. Les dernières rencontres s’étant jouées sur deux périodes de quinze minutes.

300 personnes au rendez-vous

L’Aveyron a donc été choisi pour participer au développement de ce sport encore mal connu du grand public. Et pour une première, l’événement baraquevillois a réalisé un coup de maître, puisque plus de 300 personnes ont franchi les portes du gymnase pour admirer la facilité de chacun des joueurs à manier son fauteuil, faisant preuve d’adresse pour pousser le ballon d’un partenaire à l’autre jusqu’au but adverse.

Les moins connaisseurs de la pratique ont pu en apprendre davantage sur ses spécificités. Et notamment sur l’élément principal du jeu, à savoir, le ballon. Ce dernier doit être sphérique en cuir ou vinyle, avoir une taille comprise 30,5 et 35,6 cm, et être suffisamment gonflé pour que les fauteuils ne puissent pas rouler dessus. Mais ce n’est pas les seules caractéristiques de cette variante du football, puisque deux équipes composées de quatre joueurs, dont le fauteuil est bridé à 10 km/h, jouent sur un terrain de 30 m sur 18 maximum, avec des cages matérialisées par deux poteaux espacés de six mètres.

Des règles inédites pour le public, qui n’ont pas empêché les réactions d’admiration de ce dernier, tout comme les applaudissements à chaque action de qualité. Une première édition en Aveyron qui semble donc avoir conquis tout le monde. Que ce soit les joueurs, les organisateurs ou les spectateurs.

Les deux équipes du Rhaffe ont fini aux 7e et 8e rangs du tournoi.