Saint-Jean-Delnous. Jean-François Rousset à la rencontre des soignants à La Clauze

Le conseil d’administration, l’équipe médicale et l’équipe de direction de l’association La Clauze ont accueilli Jean-François Rousset, Député de l’Aveyron.

Une visite des locaux spécifiques à l’unité de 12 lits de soins palliatifs, récemment conventionnés avec l’ARS Occitanie, et celles relatives aux troubles sévères du comportement, les seules actuellement sur l’ensemble du département aveyronnais, ont permis de montrer l’intérêt d’unités spécialisées à taille humaine à la fois dotées de locaux adaptés mais surtout d’équipes de professionnels spécialisés et dédiés à ces prises en charge spécifiques.

Les rencontres avec les équipes et la visite des locaux de rééducation et de la pharmacie hospitalière ont également été appréciées. Cette rencontre a permis d’échanger sur les difficultés de recrutement de l’ensemble des acteurs aux services aux personnes âgées, mais également sur les solutions concrètes adoptées par La Clauze, sur la complexité des transports sanitaires sur le département, et l’insuffisance des financements pour certains acteurs, ce qui crée une concurrence déloyale avec des institutions plus solides et plus urbaines.

Des échanges sur la révision de la Loi sur la fin de vie ont été menés en amont de la conférence publique de l’après-midi qui se tenait sur Rodez.

Jean-François Rousset s’est engagé à revenir échanger plus sur le projet de révision de la loi sur la fin de vie.

Il a été admiratif et confiant du dynamisme de la structure qui déploie autant d’activités en milieu rural et permet ainsi un réel accès à des soins de qualité à la population aveyronnaise et plus largement chaque année à plus de 2 000 concitoyens.