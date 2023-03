Karaté : deux professeurs du Sakura Rodez couronnés d’un nouveau grade

Richard Gaspar et Lionel Frezal sont désormais titulaires respectivement du 6e et 4e Dan de karaté.

Ce week-end des 11 et 12 mars, deux des valeurs sûres du Sakura Rodez viennent d’obtenir des grades supérieurs ! Richard Gaspar (à gauche) a désormais son 6e Dan et Lionel Frezal (à droite) son 4e Dan. Ce dernier est un enfant du Sakura qui a intégré le club en septembre 1994. Il a passé tous ses passages de grades avec réussite.

Mais il s’est aussi fait remarquer par ses palmarès : vainqueur de la coupe de France Wado Ryu combat, de la coupe de France Wado Ryu Kata, de la coupe d’Europe par équipes Kata en Suisse, 3e à la coupe d’Europe Wado en Roumanie en combat, 2e en coupe d’Europe Wado Ryu par équipes combat en Hongrie. Ce qui lui a permis de participer à deux coupes du monde en 2005 et 2010. "Ce 4e Dan est la suite logique de mon parcours de karatéka commencé maintenant il y a plus de 30 ans. Ce passage est d’autant plus particulier pour moi, que j’ai été accompagné de mon professeur Christian Cabantous, 7e dan. Cela concrétise mon travail."

De son côté, Richard Gaspar, 50 ans, est 6e dan karaté et 2e dan taï-jitsu, et il possède les diplômes sportifs : DEJEPS (2012) ; BEES 1er degré (1997). Éducateur spécialisé dans un service d’accompagnement à domicile de personnes en situation de handicap (Fondation OPTEO), Richard Gaspar vit intensément son sport. "Le 6e Dan est un passage particulier face à des experts de la fédération, mais avec aussi un entretien oral. Mon dernier passage de 2003 m’a donné envie de bien faire. Mon partenaire, Jérôme Gayrar, m’a permis d’aller loin dans la prestation technique. Ce grade m’a fait repenser à mon évolution au sein du club depuis mes 15 ans."