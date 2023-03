Naucelle. L’année se présente sous de très bons auspices pour la Maison familiale rurale

Avant l’ouverture de l’assemblée générale, les "bac-pro" CGEA ont fait un retour d’expérience de leur semaine mobilité à Canet-en-Roussillon. Un projet qui a permis à un groupe de 46 élèves de vivre une expérience de cohésion, qui permet de grandir.

Le président David Solier ouvrait en suivant l’assemblée générale, avec son indissociable adjoint Marcel Cazottes. De nombreux élus du Pays Ségali, des parents, élèves, formateurs avaient répondu à l’invitation de la présidente Mireille Raust. Monique Rech, présentait le rapport d’activité, de cette structure qui a réussi à accueillir 218 élèves en alternance, issus de 30 départements. Le pôle restauration, dirigé par Maxime permet de produire 600 repas par jour en gestion directe et approvisionnement de proximité. La certification "Qualiopi", vient certifier la reconnaissance du travail qui permet d’avoir des appels d’offres Région. Une labellisation RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) est programmée pour 2023. La MFR progresse aussi en investissant dans la rénovation du bâtiment et matériel numérique. C’est maintenant une équipe forte de 38 salariés qui œuvre sur le territoire. Marcel Cazottes, donnait ensuite lecture du rapport financier. L’exercice clos au 31 août 2022, laisse apparaître un léger excédent de l’exercice, certifié par les commissaires aux comptes. Le président Solier concluait par le rapport moral : "la MFR permet à des jeunes de pouvoir s’épanouir et de devenir des futurs entrepreneurs d’activités agricoles au sens large. L’alternance est l’ADN de la MFR depuis toujours, un modèle qui fonctionne grâce au soutien de tous…".

Karine Clément, maire et présidente du PSC concluait en rappelant que : "la MFR contribue à l’attractivité du territoire : 700 élèves sont scolarisés sur la commune. L’alternance répond à un réel besoin, les parents y sont impliqués avec l’équipe pédagogique et ne rechignent pas à faire des kilomètres… ".