Saint-Christophe-Vallon. L’APE propose une rando gourmande pour petits et grands

L’APE du groupe scolaire Nuces-Valady-Fijaguet innove cette année en organisant une rando gourmande à la place de son traditionnel trail.

Un ravitaillement, composé de mets gourmands (salés et sucrés), s’accompagnera d’une dégustation de vins de Marcillac proposée par deux vignerons du Vallon. Une soupe sera servie à l’arrivée aux participants qui le souhaitent. Une buvette sera également mise en place. Le départ est prévu devant la salle pour tous de Nuces dans un créneau horaire libre (9 heures/9 h 30). Deux parcours sont proposés aux marcheurs de tous âges sur 8,5 km (D + 180 m) et 11,5 km (D + 350 m). La petite boucle (8,5 km) sera agrémentée d’un "jeu de caches" pour les enfants de moins de 12 ans, avec récompenses à l’arrivée. L’équipe de bénévoles de l’APE du groupe scolaire de Nuces, Valady, Fijaguet souhaite avant tout que cette première édition de la randonnée gourmande se déroule dans un climat chaleureux et convivial et s’inscrive dans une démarche de respect de l’environnement. Tarifs et renseignements : gmail.com/ 07 89 76 95 71 / 06 30 33 12 84.