Bozouls. Le conseil des sages se retrouve pour poursuivre ses actions

Fidèles à leur engagement, les membres élus du conseil des sages se sont retrouvés samedi dernier après une période longue en raison de la crise sanitaire.

Cependant, ils n’ont pas perdu leur analyse sur des sujets cruciaux de la vie communale, leur savoir-faire en raison de leurs connaissances qui participent au cadre de vie et au "bien vivre ensemble".

Sujet d’actualité. Le maire Jean-Luc Calmelly a tenu à informer le groupe sur le projet privé de la méthanisation, en rappelant que ce projet date de 2004, précisant que celui-ci a pris récemment "une ampleur inconsidérée par un collectif faite d’insultes envers les élus communaux".

En raison de la taille du projet, une enquête publique a été ordonnée et c’est la préfecture qui donnera son accord. Il a été demandé un avis consultatif à la commune par la DREAl (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement). La municipalité a donné un avis favorable avec des réserves notamment pour l’eau, la dimension, le trafic, l’acheminement et la sécurité. Elle considère que cela est un projet économique pour les agriculteurs d’énergie renouvelable. Une énième réunion publique est programmée pour ce mois. Les membres du conseil des sages ont été satisfaits de ces indications.

En ce qui concerne le document réalisé pour les nouveaux arrivants, une mise à jour sera faite par le groupe programmé le 1er avril. La journée citoyenne propreté sera reconduite dimanche 23 avril sur les communes de Gillorgues et Bozouls.

Frelon asiatique. Aimé Boulet a présenté un système simple pour piéger les frelons asiatiques.

Une observation des étoiles est envisagée début automne avec la participation de l’association "Planétorium Andromede 4A" de Salles-la-Source. Miriam Borget, adjointe à la mairie, en charge du conseil des sages, précise que la distribution des paniers de fin d’année destinés aux plus de 75 ans a été une réussite et qu’elle sera renouvelée.

Il est constaté qu’il y a encore trop d’incivilités notamment sur les stationnements de véhicules alors que des parkings proches sont disponibles ; bien trop de mégots de cigarettes sont jetés sur la chaussée alors que des bacs sont prévus à cet effet.

Bernard Gimalac souligne que le chemin de Vayssette est désormais ouvert aux randonneurs. Les sages toujours mobilisés se retrouveront très prochainement.