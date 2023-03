Le lycée dévoile ses diverses formations

Le lycée decazevillois a connu une belle affluence lors de la journée s’adressant aux futurs lycéens.

Les fortes pluies du samedi n’ont pas freiné les candidats et futurs élèves du lycée la Découverte, à Decazeville. "Nous avons accueilli de nombreux jeunes avec leurs parents de tout l’Aveyron et des départements limitrophes. Nous ferons un décompte précis prochainement. Ils ont posé des questions pertinentes et ont apprécié nos installations. J’ajoute que nous aurons une cinquième classe de seconde générale à la rentrée prochaine qui augmentera notre capacité, c’est acté par le rectorat. Et nous avons des places pour accueillir des jeunes dans les diverses filières (technologiques, professionnelles, BTS), la plupart sous statut scolaire ou statut apprenti. La formation d’aide-soignant, qui prend son essor, se fait uniquement sous apprentissage", relate le proviseur Jean-Luc Viargues.

Parmi les visiteurs, notons la présence du député Laurent Alexandre et de l’élu decazevillois Romain Smaha, qui ont pu assister à des démonstrations de la machine de découpe à jet d’eau, récemment acquise à l’atelier de chaudronnerie. Le personnel et les lycéens qui ont accompagné et guidés les visiteurs sont vivement remerciés.