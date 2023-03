Naucelle. Le Racing souverain à domicile

Le Racing recevait dimanche dernier les Tarn et Garonnais du SC Honor de Cos. Un club qui s’est installé à la première place du championnat. Un match qui s’annonçait rugueux à la vue de la physionomie du match aller. Dès la 15e Lucas Batejat inscrivait la première pénalité.

Quelques minutes plus tard, l’arbitre a dû sévir et renvoyer aux vestiaires un joueur de chaque équipe. Souvent sur le "reculoir" les Naucellois allaient encaisser une pénalité (26e), puis un essai à la 31e. À la mi-temps le Racing s’inclinait sur le score de 3 à 8. Dès la reprise Romain Trémouilles inscrivait une pénalité (42e), Valentin Enjalbert, réussi à transpercer la défense (42e) pour inscrire le seul essai des Jaunes et Noirs. Les Naucellois s’imposaient sur le score de 11 à 8.

Un match difficile, contre une équipe rugueuse qui comptait bien s’imposer à l’extérieur pour conforter sa première place.

Pour le Racing, sachant que RAS Villefranche (5e) s’est imposé à domicile contre Septfonds (17- 15), le Racing conserve sa 4e place synonyme de qualification. Avant le match, le club avait réuni les supporters pour les régaler avec déjeuner à la fourchette.