Villecomtal. Le thème "Frontières" choisi pour le 25e Printemps des poètes

Pour le 25e Printemps des poètes, du 11 au 27 mars, mettez vous à vos crayons! Le thème de "Frontières" vous inspire une histoire, un jeu avec le mot, les syllabes, un anagramme, un acrostiche ou un poème, une chanson, ce qui vous passe par la tête... Alors, après avoir tracé votre texte sur le papier, allez le glisser en douce dans les boites à poèmes posées chez les commerçants de Villecomtal ou à la Médiathèque à partir du 15 mars et avant le 24 mars.

À l’école, du 13 au 21 mars, des ateliers d’écriture animés par Sandrine Vassal, des ateliers "petite fabrique de chansons" animés par Lionel Salmon. Restitution publique le vendredi 24 mars à 14h, salle des associations.À la Médiathèque, atelier d’écriture ludique et créatif. Lionel Salmon propose un temps de jeu autour du mot "Frontières" à la Médiathèque le samedi 18 mars à 16 h 30, à la Maison de la Santé le mardi 21 mars à 20 heures.À la mairie, salle du Conseil municipal, la meilleure façon de marcher - lecture gourmande, lecture théâtralisée sur le thème de la marche, en image et musique avec les voix du groupe "Les mots en goguettes" samedi 25 mars à 19 heures, en deux sets et grignotage entre deux.