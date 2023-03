Brommat. Les clubs des Aînés ruraux du Carladez se fédèrent

Récemment, une rencontre entre les responsables des clubs des Aînés ruraux du Carladez a eu lieu à la salle Bruel à Brommat. Après l’accueil des participants par le président du club local Gilbert Germain, un tour de table de présentation des personnes présentes était effectué.

Au cours de cette rencontre, de nombreux sujets ont été abordés parmi lesquels la problématique du remplissage des cars lors des sorties ou voyages. Après discussions, il a été entériné que le club qui organise une sortie le propose prioritairement à ses adhérents et une fois les inscriptions faites, l’information est transmise aux autres clubs pour diffusion à leurs adhérents afin d’atteindre l’objectif, remplissage d’un car a minima et bénéficier de tarifs attractifs. Il a également été proposé de transmettre les animations de chaque club à ses homologues afin d’éviter les "doublons". Autre point important abordé, c’est que les clubs se tiennent informés mutuellement par mail ou téléphone. D’autres sujets ont fait l’objet de discussions intéressantes.

À partir de cet état de faits, et pour asseoir en quelque sorte la rencontre de ce jour, une proposition a été faite par Jean-Claude Laffon et actée par les quatre clubs, de faire ensemble un repas interclubs. Ce dernier aura lieu mercredi 31 mai au restaurant Malet à Lavastrie. Les responsables réfléchissent également sur l’organisation d’un voyage interclubs pour 2024.

La mise en commun et le partage des bonnes pratiques s’avèrent inévitables pour que les clubs gagnent en dynamique et efficacité, ceux-ci ayant pour vocation les liens sociaux, culturels et d’amitié en Carladez et hors Carladez.

Au cours du vin d’honneur, tous ont reconnu que cette union peut permettre de gagner en ouverture d’esprit, en choix de voyages, en amitié et en renforcement des liens sociaux. La prochaine réunion interclubs aura lieu le mercredi 27 septembre.