Gabriac. Les écoliers s’initient au rugby

Jeudi 9 et vendredi 10 mars, les élèves de la classe CE-CM ont découvert le ballon ovale grâce au club de rugby d’Espalion (RCENA). En effet, ils ont pu s’initier à la pratique de cette activité sur 2 séances animées par des éducateurs de l’école de rugby : Daniel Bonnaud, Philippe Dali, Benjamin Douay et Claude Verdier. Merci à eux pour leur professionnalisme et leur dévouement. Le rugby permet à l’enfant de développer sa confiance en lui, si précieuse à cet âge, booster son autonomie, penser aux autres et faire preuve d’altruisme. Il permet d’optimiser la souplesse, la rapidité, l’agilité, l’équilibre et la coordination motrice. En outre le rugby donne la possibilité d’améliorer les capacités respiratoires et cardiovasculaires. Les enfants ont apprécié et se sont montrés très motivés pour ce sport proche du rugby mais sans plaquages ! Les séances ont eu lieu à la salle des fêtes en raison des conditions météorologiques.