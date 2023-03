Nord-Aveyron : 2 400 gourmands ont bien suivi les Traces du fromage

Dimanche 11 mars, le Syndicat de défense et de promotion du fromage Laguiole AOP en partenariat avec la Coopérative "Jeune Montagne" et l’office de tourisme de Laguiole, organisait la célèbre randonnée "Les traces du fromage".



Le succès de cette journée sur les Traces du fromage est indéniable : 2 400 participants pour cette édition, 1 000 randonneurs au départ de Laguiole, 800 au départ de Brameloup et 600 au départ de Nasbinals. À la station du Bouyssou un ciel couvert le matin, qui s’est dégagé dans l’après-midi pour le plus grand bonheur des marcheurs qui ont découvert les beaux paysages de l’Aubrac ainsi que la rencontre avec les gens du pays en cheminant de buron à buron, où ils ont dégusté les produits du terroir.

Un groupe d’amies de Rodez nous confie : "C’est la 2e fois que nous participons, on adore, l’organisation est parfaite et les gens très sympathiques". Pour ce groupe venu des environs de Toulouse et séjournant au grand gîte de l’Aubrac à Soulages-Bonneval : "Parfait il y a rien d’autre à dire, les personnes rencontrées dans les burons sont vraiment très aimables et les paysages somptueux, on reviendra". À midi, tous les participants se retrouvent au Royal Aubrac pour le déjeuner, suivi de la visite de la ferme proposée par les jeunes agriculteurs et agricultrices. Les plus courageux continuent leur périple avec un arrêt au buron d’Embournac et le buron de la Paouade, pour ceux qui sont trop fatigués des navettes étaient mises à disposition.

À l’arrivée, les participants remettent leurs bracelets et reçoivent un cadeau fromage.