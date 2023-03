Un petit garçon est décédé, dans le Lot, après une collision entre deux voitures, le 9 mars dernier. Ses obsèques sont prévues ce jeudi 16 mars. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour soutenir les parents.

Il s'appelait Sasha. Il aurait fêté ses 2 ans le 16 mars 2023. Ce petit garçon est décédé dans la nuit du 9 au 10 mars, à Toulouse. Ce bébé est l'une des victimes de l'accident entre deux voitures qui s'est produit jeudi dernier sur la commune de Cressensac-Sarrazac, dans le Lot.

La conductrice perd le contrôle de sa voiture

Concernant les circonstances du drame, on en sait désormais plus. Comme le rapportent nos confrères d'Actu.fr, une conductrice âgée de 85 ans aurait perdu le contrôle de sa voiture avant de violemment percuter la voiture de la famille, stationnée devant la maison et dans lequel se trouvaient l’enfant et son papa.

Selon nos confrères de La Dépêche du Midi, le bébé a été héliporté en urgence absolue à l’hôpital Purpan de Toulouse. Il n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Son papa, légèrement blessé, a été pris en charge ainsi que l'octogénaire dont le véhicule a percuté celle de la famille. Une autre personne, une voisine, témoin de l'accident a, elle aussi, été prise en charge par les secours, victime d'un malaise.

Déjà plus de 11 000 € récoltés

Depuis le drame, une proche de la famille a ouvert une cagnotte en ligne sur Leetchi pour soutenir les parents et participer aux frais d'obsèques. Ce mardi 14 mars, déjà plus de 11 000 ont été récoltés. La cagnotte sera clôturée le 17 mars.

Les obsèques du garçon auront lieu ce jeudi 16 mars.