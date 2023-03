Face, déjà, à des épisodes de sécheresse hivernale, la pluie était attendue comme le messie. Pluies intenses, éclairs, rafales de vent et aussi des chutes de grêle ont touché l'Aveyron ce lundi 13 mars en soirée.

Lundi 13 mars en soirée, de violents orages se sont abattus sur l'Aveyron, qui avait été placé en vigilance orange. Fort heureusement, les pompiers aveyronnais n'ont déploré aucun incident majeur. Ce n'est qu'en milieu de soirée que les orages se sont éloignés du département laissant place à une pluie modérée sur le Sud-Aveyron et les Monts de Lacaune avec un fort vent d'Ouest, jusqu'à 111km/h mesuré à la station de Soulobres (Millau), 90km/h à l'aéroport de Rodez ce lundi soir comme l'indique Météo Sud-Aveyron.

Ce mardi 14 mars matin, la vigilance orange a été levée. Toutefois, le vent est resté soutenu toute la nuit. Au fur et à mesure de la soirée, les précipitations se sont évacuées vers la Lozère et l'Hérault. Les cumuls de pluie dépassent généralement 15-20mm sur les contreforts des Monts de Lacaune et le Saint-Affricain.

Des orages de grêle

Par endroits, les précipitations se sont transformées en de violents orages de grêles. Comme l'attestent des vidéos postées par plusieurs internautes sur les réseaux sociaux.

700 éclairs comptabilisés en Aveyron

L'Observatoire Keraunos a comptabilisé plus de 700 éclairs sur le département. La commune de Saint-Izaire a été la plus foudroyée du département avec plus de 22 impacts recensés.

En France, 28 473 éclairs ont été recensés sur la France. Selon l'observatoire, les orages ont été particulièrement électriques pour un mois de mars. Côte d'Or, Haute-Marne et Vosges sont les départements les plus foudroyés, avec respectivement 3 922, 2 493 et 1 973 éclairs.

Le département en vigilance jaune vent ce mercredi

Comme l'indique Météo Sud-Aveyron, "des averses, généralement de faibles intensités, affecteront le département au cours de la nuit et tout au long de la journée de demain entrecoupées de quelques éclaircies avec de la neige au-dessus de 1 000-1 100m. Ce mardi 14 mars, le département comme 85 autres sur le territoire est placé en vigilance jaune vent.

La matinée devrait se dérouler sous un ciel couvert avec quelques averses, les flocons pourraient toujours s'inviter sur les sommets de l'Aubrac, en cours d'après midi même si le risque d'averses demeure des éclaircies devraient quand même réussir à percer.

Selon Météo Aveyron 12, "le vent de nord-ouest restera soutenu avec des rafales autour de 80 km/h. Les températures matinales seront comprises entre 4 et 7°c et autour de 9 à 12°c en journée soit un peu en dessous des normales de saison".

Un mardi venteux en Occitanie

Les rafales de vent se renforcent aussi dans le reste de la région Occitanie. Comme l'indique INFOccitanie, il y aura des rafales "de 50 à 70 km/h généralement, localement 80 à 100 km/h ou 110 km/h entre l’Aude et l’Hérault ainsi que dans les Pyrénées-Orientales. Le vent atteindra aussi jusqu’à 70 km/h dans le Gard."

De possibles giboulées de neige

Les prévisionnistes n'écartent pas la possibilité de giboulées de neige en Aveyron ce mardi. La limite pluie neige se situera vers 1 000 mètres d’altitude environ.