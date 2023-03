Réforme des retraites : l'intersyndicale de l'Aveyron plus que jamais remontée pour manifester le 15 mars

Un rassemblement départemental est programmé ce mercredi 15 mars qui partira de la gare de Rodez pour rallier la place d'Armes.

Lapsus ? À deux reprises, Jacques Douziech, de la CFE-CGC, évoquant la prise de paroles sur la place d'Armes qui clôturera la manifestation départementale du 15 mars, a parlé de "prises d'armes". Une manière sans doute de dire que pour eux, cette date du 15 mars n'est pas "une fin en soi". Quand bien même les représentants syndicaux voient se profiler le 49.3 du gouvernement.

A lire aussi : Aveyron : à Villefranche-de-Rouergue, le blocage du rond-point de Souyri ne fait que commencer contre la réforme des retraites

"Gouverner contre le peuple,

cela pose des problèmes"

Ce qui les met très en colère. "De la même manière que nous entendons chaque jour la colère monter un peu plus. Même le Figaro, dans un sondage, fait part du soutien majoritaire de la population à ce mouvement. Et le président de la République, lui, fait un bras d'honneur aux organisations syndicales" lance David Gistau, de la CGT.

Et les syndicats de rappeler que la situation est "inédite, phénoménale avec un total dépassant les 100000 personnes mobilisées depuis el début des manifestations." Robert Mestre de la CFDT prévient : "Et ce que j'entends, c'est que les gens nous trouvent trop gentils". "Et l'on nous demande de rien lâcher" insiste Myriam Déqueant de l'Unsa. Emmanuel Dumas, de FO, confirme : "Beaucoup nous demandent de hausser le ton d'un cran. Il ne faudra pas s'étonner s'il y a des dérapages. Gouverner contre le peuple, cela pose des problèmes".

A lire aussi : Réforme des retraites : témoignages d'Aveyronnais, à 66 ans, Philippe a décidé de retourner au boulot

"À qui seront fidèles nos députés ?"

Gauthier Couffin, de Solidaires, interpelle les députés aveyronnais Stéphane Mazars et Jean-François Rousset : "A qui seront fidèles nos députés ? Au gouvernement ne nous entend pas ou à ceux qui les ont élus et qui majoritairement ne veulent pas de cette réforme ?"

"De toutes les manières, un peu partout en Aveyron, que ce soit aujourd'hui, demain, le 15 ou les jours suivants, des actions auront lieu un peu partout dans le département", conclut Jacques Douziech, citant les diverses actions déjà en cours comme à Enedis, au barrage de Sarrans, etc.

A lire aussi : Réforme des retraites, témoignages d'Aveyronnais : Joël, 58 ans, "je changerai de travail, j'en ferai un moins physique"

Rassemblement à la gare à 14 h

Pour ce qui est de mercredi, les manifestants sont appelés à se rassembler devant la gare à 14 h après une séance de tractages au rond-point du Macdo de Saint-Eloi de 9 h 30 à 11 h 30. Le cortège prendra ensuite la direction d'Enedis, remontera l'avenue de Bordeaux et la rue Béteille, pour une "prise d'Armes"... une prise de paroles sur la place d'Armes.