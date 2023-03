Réforme des retraites : l'intersyndicale se réunira devant l'Assemblée nationale, jeudi

Le projet de loi sur la réforme des retraites entre dans une phase décisive. L'intersyndicale, déjà réunie dans la rue mercredi 15 mars pour l'acte 8 de la mobilisation, passera aussi à l'action jeudi.

Adopté par le Sénat, samedi 11 mars 2023, le projet de loi sur la réforme des retraites vit une semaine décisive. Dans le même temps, l'intersyndicale ne va pas ménager ses efforts pour tenter de faire plier le gouvernement.

48 heures charnières

Cette mi-mars sera déterminante. Tout d'abord, mercredi 15 mars, la Commission Mixte Paritaire, composée de sept députés et d'autant de sénateurs se réunira. Etape essentielle, l'entrevue entre ces 14 élus doit permettre d'aboutir à un texte de compromis sur la réforme.

Le cas échéant, l'Assemblée nationale votera le texte, jeudi 16 mars 2023. Pour rappel, le seuil de la majorité absolue est de 287 voix, étant donné qu'il y a, actuellement, 573 sièges occupés. C'est donc une véritable course aux votes qui est lancée depuis plusieurs jours.

L'intersyndicale réplique

Toujours unie en bloc, l'intersyndicale a prévu de battre le pavé pour la huitième fois cette année. Mercredi 15 mars 2023, de multiples rassemblements sont prévus dans toute la France, pour poursuivre le mouvement de contestation face au projet de loi.

Et les syndicats ne s'arrêteront pas là. Au micro de RTL, ce mardi matin, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a déclaré : "on ne fera pas rien jeudi ! On ira devant l'Assemblée nationale, jeudi, pour s'exprimer".

Frédéric Souillot, secrétaire général FO, l'avait déjà annoncé dans les colonnes du Parisien, ce qui a, par ailleurs, irrité Laurent Berger. "Je regrette qu'il y ait cette annonce qui sorte alors qu'on n'a pas décidé de la faire encore, insiste-t-il. On discute ensemble, c'est bien quand on continue d'annoncer ensemble les choses dans les règles dans lesquelles on s'était fixé de le faire."

Pas de 49.3... pour le moment

Le 49.3, utilisé à 10 reprises entre octobre et décembre 2022 par Elisabeth Borne, plane au-dessus de ce très controversé texte de loi. Depuis le vote du texte au Sénat, le 11 mars, plusieurs artères du gouvernement ont assuré "ne pas vouloir" passer par cet article pour que la réforme des retraites soit adoptée : Olivier Véran, Gabriel Attal ou encore Bruno Le Maire.