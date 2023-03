Bozouls. Retour sur les ateliers de la médiathèque

Jeudi 9 mars au matin, jour de marché à Bozouls, l’équipe de la médiathèque André-Baudon a eu la chance d’accueillir des ateliers autour de l’alimentation faisant partie du projet Graines d’Avenir, financé par la Région Occitanie en partenariat avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

Les lecteurs curieux d’en savoir plus sur les graines ont participé à l’atelier ludique "Graines de vie" en libre accès à côté de la grainothèque de la Médiathèque.

L’atelier "Les plantes cultivées dans tous leurs états" animé par Lara Montigny a permis aux classes de CE2 de l’école privée Saint-François et de CM2 de l’école publique Arsène-Ratier de découvrir ce qu’est une plante et comment les humains en sont venus à consommer les fruits, les légumes et les céréales de notre alimentation actuelle.

Une matinée riche d’informations et d’échanges avec une belle participation des lecteurs et des scolaires.

Une thématique qui invite le public à l’approfondir avec la sélection de documentaires préparée par l’équipe de la Médiathèque André-Baudon de Bozouls.

mediatheque@bozouls.fr