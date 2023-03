Salon Nature : s'inspirer pour ses voyages "responsables"

Voyage en cyclotourisme, hébergements alternatifs, écotourisme, réserves et trek en montagne....le salon "Destinations nature" offre de nombreuses façons de voyager autrement, dans le respect de la nature et des traditions. Il est programmé cette année, du 16 au 19 mars.

Le salon dédié au voyage durable et responsable, respectant la biodiversité et les espaces est programmé cette année du 16 au 19 mars. Cette nouvelle édition de "Destinations Nature" s'adresse, à tous les adeptes des voyages nature, de randonnées, d’activités Outdoor et de micro-aventures. Ce rassemblement permet de trouver des inspirations pour les futures escapades en France ou à l’étranger.

Le salon, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux circuits à arpenter, de nouvelles destinations ou encore de réaliser des expériences insolites. De plus, cette année, le salon propose un parcours de visite autour des thématiques "aventure en famille", "hébergements alternatifs", "randonnées en parcs" et "réserves et trek en montagnes", "cyclotourisme", "voyage nomade et écotourisme".

Pour pouvoir faire son choix 230 professionnels et experts présenteront des stands pour faire découvrir leurs sélections pour des voyages, seuls, entre amis ou en familles, pour partir à l'assaut du monde, tout en le respectant.

Le salon a lieu à Paris Expo, 1, place de la Porte de Versaille (dans le 15e arrondissement). Entrée 12€ (10€ en pré-commande), gratuit pour les jeunes jusqu'à 18 ans.