Soul Jazz Rebels ce samedi au prochain concert de l’Ajar

L’Ajar propose son thème "Création Jazz" ce samedi 18 mars à 21 heures au théâtre municipal de Villefranche-de-Rouergue avec le quartet "Soul Jazz Rebels". Depuis 2016, les Soul Jazz Rebels se sont déjà produits plus d’une centaine de fois aussi bien en club qu’en festival (Marciac, Ramatuelle, Sète, Les Notes bleues…).

Du blues et du jazz

Ils arpentent les scènes pour partager leur musique avec passion. Fidèles aux racines du blues et du jazz, leurs compositions franches et directes touchent un large public tout en perpétuant le son authentique du Soul Jazz. Leur premier album Chittlin’Circuit paraît en 2016 sur le label Black Stamp Music. Les huit titres présentent l’univers de chacun des membres du groupe.

En février 2019 paraît l’album éponyme Soul Jazz Rebels (même label). Ce disque propose neuf nouvelles compositions originales aux influences intemporelles : blues, gospel, jazz, afro-jazz… Un troisième opus, produit aussi par Black Stamp Music, sortira courant 2 023. Les quatre musiciens du groupe, Jean Vernhères (saxophone ténor composition), Cyril Amourette (guitare composition), Ton Ton Salut (batterie composition) et Hervé Saint-Guirons (orgue Hammond composition) défendent un jazz mélodique toujours imbibé de blues et de groove. En studio comme sur scène, ils jouent avec simplicité et spontanéité. "Un jazz généreux avec des chorus puissance quatre dont le résultat très communicatif ne peut laisser indifférent", écrit Sud Ouest. "Ce blues-jazz plein de groove est une musique gaie. Le public est ravi.", ajoute-t-il.

Visitez leur site : www.souljazzrebels.com www.facebook.com/TheSoulJazzRebels. Plein Tarif : 15€. Tarif réduit : 8 €. Réservation Office de Tourisme : 05 36 16 20 00 ou billetterie sur place.