Entraygues-sur-Truyère. Un beau défilé pour Carnaval

Déjà, en tout début d’après-midi, les enfants ont pu se faire maquiller par Solène "d’Ouille ma bouille" et les nombreuses familles ont commencé à affluer, place de la République, autour des tracteurs et chars, préparés et décorés par les bénévoles.

C’est vers 15 heures, que le cortège multicolore s’est mis en route pour le tour du village : avec en tête, la voiture, conduite par Gilbert Vigneron, précédant le char de Monsieur Carnaval. Un deuxième char transporte les petits enfants, entourés des parents, le troisième char est surmonté par des enfants plus grands, et suivi par les musiciens de "La banda sagana". Le dernier char est celui des mariés, entouré du public. Le défilé animé par l’orchestre ambulant monte aussi jusqu’à l’Ehpad où les résidents peuvent l’admirer depuis les fenêtres. Après un second tour dans le village, de multiples jets de confettis, un arrêt musical sur les quais du Lot, Monsieur Carnaval est amené sous le château et brûlé devant tous les spectateurs.

Tout le monde s’est retrouvé autour d’un goûter distribué à tous les participants.

L’après midi s’est déroulé dans la convivialité et la bonne humeur.