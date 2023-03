Marcillac-Vallon. Un match nul et beaucoup de regrets

Auréolé de sa victoire contre le leader Argence le week-end dernier, Foot Vallon recevait Costecalde ce dimanche à Kervallon, espérant une victoire qui lui permettrait de se rapprocher un peu plus du haut du tableau. La première mi-temps aurait pu se résumer à un déficit d’occasions de part et d’autre, si les visiteurs n’avaient pas obtenu et transformé un penalty justifié lors d’une rare intrusion dans la surface locale (40e).

Dès le retour des vestiaires les locaux affichent leur détermination et obtiennent l’égalisation suite à une belle reprise d’Enzo Rizzetto (50e).

Foot Vallon va dominer de la tête et des épaules cette seconde période et se procurer de très nombreuses opportunités qui malheureusement se heurteront toutes soit à un pied, soit à une barre, soit à la chance des visiteurs tout heureux de ramener le point du match nul (1 à 1). "Un résultat frustrant" selon le coach Eric Ginestet soulignant à juste titre que son équipe avait fourni "la prestation la plus aboutie dans tous les secteurs du jeu depuis le début de la saison".

Les U18 se sont inclinés 3 à 1 à Lannemezan. Le match de l’équipe 2 contre Le monastère a été reporté pour cause d’intempéries.