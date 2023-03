Golinhac. Atelier jardinage avec semis et taille

L’atelier jardinage a débuté début mars. La première séance a permis de préparer le terreau des semis et de semer des poireaux, blettes, choux de plusieurs variétés.

C’est Éric qui anime l’atelier, les échanges et les idées fusent car chaque participant fait partager son expérience et son savoir. Puis une initiation à la taille d’hortensia et de rosiers a permis à tous une remise à niveau.

Les dictons de nos régions et la lune permettent aux jardiniers d’échanger pour travailler son potager comme les anciens l’ont toujours fait. Cette nouvelle section du Foyer rural est ouverte à tous, une participation annuelle de 10 € est demandée et les plants pourront être emportés.

Prochain atelier, animé par l’association Variété locale 12 le samedi 18 mars, en contrebas du plan d’eau, à partir de 14 heures, taille et greffe d’arbre fruitier.