Aveyron : ce garage fête ses 100 ans et inaugure un nouveau centre automobile

C’est sur la commune de Manhac, à l’entrée du bourg de Baraqueville que Germain Bonnefis inaugurera son nouveau centre automobile premium samedi 18 mars.

C’est en 1923 que Joseph Bonnefis fonde le premier garage du même nom, il passera la main à son fils Bernard en 1965. Ensuite c’est Jérôme en 1995, et depuis 2017, c’est Germain qui dirige l’entreprise. Durant 100 ans, l’entreprise a su se réinventer, conservant la passion familiale première : l’automobile. Des valeurs fondamentales qui durent : la passion, la confiance et la qualité du service. En accord avec ses valeurs, Bonnefis Automobile s’est rapidement imposé comme une référence du marché automobile premium, se distinguant par la qualité de ses véhicules, de son service en plus de répondre à l’ensemble des besoins de l’automobiliste. Une entreprise fière de libérer ses clients de toutes les complexités liées à l’achat et à l’entretien d’un véhicule.2023, une année charnière qui marque l’implantation d’un nouveau centre et la nomination de trois nouveaux actionnaires au sein de l’entreprise, tous membres de la 4e génération, Paul-Hugo, Rodolphe et Edouard Bonnefis.

"L'entreprise est bien équipée pour l'avenir"

Pour Germain, directeur, il s’agit du meilleur moyen pour conserver la compétitivité de l’entreprise. "Notre plus grande force réside dans la complémentarité des talents. J’ai ainsi l’intime conviction que l’entreprise est bien équipée pour l’avenir, pour moi, impliquer financièrement mes 3 cousins devenait une évidence afin de consolider notre partenariat et conserver un cran d’avance". Une année consacrée à sa communauté, qui compte plusieurs dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Véhicules de prestige, photos, vidéos, évènements, jeux concours mais une surprise inédite d’une ampleur inégale. Celle-ci sera révélée au courant des prochains mois.

Toute l’équipe de Bonnefis Automobile vous invite à célébrer l’évènement de son centenaire ce samedi 18 mars de 8 heures à 18 heures, une belle occasion pour voir un beau parterre de belles voitures.