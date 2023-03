Nauviale. Cinéma pour les enfants à la Diligence

Dimanche 19 mars, Mondes et Multitudes proposera à la Diligence de Nuces (route de Rodez) deux séances de cinéma pour les enfants. A 10 h 30, "ciné’boutchou" (à partir de 3 ans) avec "La baleine et l’escargote" un film d’animation de 40 minutes qui relate l’histoire d’une petite escargote de mer qui s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe….La séance sera précédée d’un petit-déjeuner gourmand offert. Elle sera suivie d’un atelier théâtre d’ombres. A 14 heures, "ciné marmot" (à partir de 6ans) avec la projection de "Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary" (1 h 22), une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui se déroule aux Etats-Unis et révélera, étape par étape, la mythique Calamity Jane. La projection sera suivie d’un goûter gourmand offert et d’un atelier jeu des 7 familles. Tarif par séance : enfants (2,50 €), accompagnants (5 €). Les ateliers sont gratuits. Infos : 07 82 62 98 63.