Coupe du monde de football : le nouveau format du tournoi dévoilé, il entrera en vigueur dès 2026

Trois mois après la finale de la Coupe du monde 2022, la FIFA a dévoilé le nouveau format que prendra la compétition à compter de la prochaine édition, en 2026.

Le sacre de l'Argentine contre l'équipe de France n'a pas encore célébré son troisième mois. Mais la FIFA a déjà tourné la page. Et regarde vers 2026. Mardi 14 mars 2023, la plus grande instance du football mondial a présenté le nouveau format qui entrera en vigueur dès la 23e édition de son tournoi.

1998-2022

Depuis 1998 et la Coupe du monde organisée en France, la compétition réunissait 32 sélections réunies en huit groupes. Deux nations se qualifiaient pour la phase finale, qui démarrait dès les huitièmes. Sept éditions se sont déroulées sur ce format.

Les Bleus (1998 et 2018), le Brésil (2002), l'Italie (2006), l'Espagne (2010), l'Allemagne (2014) et l'Argentine (2022) sont parvenus à aller au bout. Mais désormais, le format va changer !

48 équipes, 104 matchs, 16es de finale...

Alors que l'Euro a vu son agencement être révolutionné en 2016 avec le passage à 24 équipes, la Coupe du monde fera sa mise à jour 10 ans plus tard. Le Conseil de la FIFA a annoncé, mardi 14 mars, que le Mondial mettra désormais aux prises 48 équipes, dispatchées en 12 groupes de quatre.

Il y aura, de fait, plus de matchs. Le chiffre passera de 64 à 104, à compter, donc, de l'édition 2026 qui, pour rappel, se déroulera au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Il ne faudra plus disputer sept, mais huit rencontres pour tenter d'aller conquérir l'étoile.

À l’inverse du système précédent, qui voyait la phase finale démarrer dès les huitièmes, celle-ci se lancera un tour plus tôt. 32 équipes gagneront le droit de poursuivre l'aventure en seizièmes de finale : les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes.

Finale le 19 juillet

La prochaine Coupe du monde, qui se déroulera en été à l'inverse de la dernière édition au Qatar, se conclura le 19 juillet. Mais la FIFA n'a, en revanche, pas encore donné la date du coup d'envoi de cette 23e édition du Mondial. En vue de la préparation du tournoi, l'instance a bloqué à 56 jours la période de mise à disposition obligatoire, "comme en 2010, 2014 et 2018".