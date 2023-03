Saint-Amans-des-Cots. Des territoires riches en emploi

Après deux années de veille, l’Espace emploi formation d’Entraygues/Saint-Amans-des-Côts organisait à nouveau un Forum pour l’emploi "Jobs Truyère-Viadène", cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du Programme Occitanie 2021-2027.

Cette action a pour objet de mettre en relation le public demandeur d’emploi avec les entreprises du territoire qui proposent des offres saisonnières et des emplois pérennes. Cette manifestation a pour but de faciliter la recherche d’emploi local et le recrutement. Cette année, le Forum s’est tenu dans la salle multiculturelle, sous forme de portes ouvertes à Entraygues. Neuf entreprises étaient présentes pour leurs recrutements, ainsi que le Conseil départemental. La présence de la Mission Locale de Rodez a permis au public âgé de 16 à 25 ans de se familiariser avec la recherche concrète d’emploi. L’Association Intermédiaire Adel qui tenait également un stand sur ce Forum a pu expliquer ses missions : favoriser l’emploi en mettant à disposition des personnes éloignées du monde du travail pour des missions selon les besoins ponctuels ou plus pérennes des particuliers, entreprises, associations et collectivités. L’Entreprise de Travail Temporaire d’Économie Sociale et Solidaire "Adel Interim" (portée par Adel et les 7 Espaces Emploi Formation du Nord Aveyron) était également présente et a reçu des candidats intéressés par l’intérim. Pendant plusieurs semaines des contacts et des échanges ont eu lieu entre les conseillères en insertion de l’EEF Mmes Mabire et Sych, et les professionnels des secteurs des Communautés de communes Comtal, Lot et Truyère ainsi qu’Aubrac, Carladez et Viadène. En partenariat avec l’Espace Emploi Formation d’Espalion et Trait d’Union de Mur-de-Barrez présents à ce Forum, 141 postes ont été proposés dans des secteurs d’activité très variés.

Vous pouvez contacter les conseillères si vous souhaitez avoir plus d’informations sur ces offres. Coordonnées de l’Espace Emploi Formation : pre.entraygues@orange.fr / 05 65 44 49 58.