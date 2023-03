"Figures-s" aux médiathèques de Decazeville et d’Aubin

Vendredi 17 mars, à 18 h 30, à Decazeville, et samedi 18 mars, à 11 heures, à Aubin, dans les médiathèques, la Compagnie Création Éphémère présentera "Figures-s", une lecture théâtralisée de courts textes de Shakespeare. Quatre figures shakespeariennes, Hamlet, Macbeth, Richard III et Lear vivent tous le même chaos désordonné de choses étranges et criminelles où le sol tremble sous leurs pieds. Écrits sous la forme de courts poèmes dramatiques monologués, les acteurs souhaitent faire revenir ces personnages sur le lieu de leurs crimes, un peu comme si ce quatuor revenait du pays des morts pour se dire, pour nous dire… Tels des revenants, désormais fantômes, venant témoigner de leur histoire et de leurs maux et reconstituer non seulement la scène de leurs crimes, mais aussi rendre compte de l’univers mental dont ils étaient à la fois les acteurs et les prisonniers. Ces représentations s’inscrivent dans les "Déferlantes littéraires", incluant plusieurs rendez-vous culturels autour des livres et des auteurs. C’est gratuit.