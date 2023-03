Grève du 15 mars à Rodez : d'un défilé calme aux heurts devant la préfecture, comment la manifestation a dégénéré

La manifestation s'est déroulée dans le calme à Rodez, en mettant notamment à l'honneur les jeunes, mais la situation est devenue très tendue lorsque la Confédération paysanne s'est engouffrés dans le centre ville.

Cette huitième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites commençait comme les précédentes, le rendez-vous était cette fois-ci donné à la gare de Rodez, sous les coups de 14 heures. Ni neige, ni vent, ni pluie n'étaient de la partie ce mercredi, malgré tout la mobilisation a légèrement faibli dans la préfecture de l'Aveyron.

Les syndicats ont annoncé 20 000 manifestants, et la police 4 000, quand ils étaient entre 14 500 et 25 000 lors de la grève du 7 mars.

Rencontre avec les salariés d'Enedis

C'était une ambiance de fête sur le parvis de la gare, avec des manifestants venus de tout l'Aveyron. Les Rosies ont fait le show sur le camion des syndicats et ont lancé le cortège en direction du centre-ville.

Sur le chemin, les salariés en grève d'Enedis attendaient la foule en fanfare. Perchés sur les camions-grues, les fumigènes ont chatouillé les nuages et la musique a accompagné les klaxons et les slogans contre la réforme. Plusieurs salariés se sont joints au cortège qui a remonté l'avenue de Bordeaux puis l'étroite rue Béteille dans le calme.

Peu après 15 heures, la foule était sur la place d'Armes. Là où les jeunes du lycée Foch ont été à l'honneur, invités à prendre la parole devant les manifestants, suite au blocus organisé dans leur établissement vendredi 10 mars. "On est très fiers d'avoir parlé, on a vraiment l'impression d'avoir une place dans le mouvement", ont réagi Inès, Milan, Coline et Ethel, qui ont représenté leurs camarades lycéens ce jour.

Contre la réforme des retraites, même si le vote définitif est adopté, les jeunes ont l'intention de se mobiliser de nouveau. "Ce n'est pas impossible de mettre en place d'autres blocus. On va aussi communiquer avec les autres lycées, peut-être créer un collectif étudiant. On est prêt à continuer jusqu'à la fin de l'année".

Les paysans s'engouffrent dans le centre de Rodez

La mobilisation semblait terminée après les prises de paroles, mais les militants de la Confédération paysanne ne comptaient pas en rester là. La semaine précédente, mercredi 8 mars, l'opération péage gratuit mené sur le viaduc de Millau avait dégénéré avec les gendarmes. Deux personnes avaient été interpellées, plusieurs sont ressortis blessés.

La réponse des paysans ne s'est pas faite dans le calme, ce mercredi à Rodez. Les médias avaient été prévenus d'une conférence de presse en fin de manifestation, mais aucun membre de la Confédération paysanne n'a finalement souhaité répondre à nos questions sur le moment. "On prend les tracteurs et on va au palais de justice", a-t-on juste appris.

Cela ne fut finalement pas la destination. Des manifestants ont suivi en courant les engins qui ont dévié rapidement dans l'hypercentre jusqu'à la place du Bourg, puis au milieu du carrefour Saint-Etienne. Les pots de fleurs qui gênaient le passage ont été poussés par les tracteurs qui se sont ensuite garés devant la préfecture.

La foule était à ce moment très excitée. Un canon à peinture, installé sur le premier tracteur, a arrosé l'entrée de la préfecture, puis les policiers qui sont sortis, équipés. À partir de là, le ton est monté très vite.

Peinture blanche, bousculades et coupure de courant

Des bousculades ont éclaté, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule aux alentours de 16h20. Des projectiles ont été lancés du côté des manifestants, la police a répliqué avec des charges et de nouvelles grenades lacrymogènes. Si personne n'a été interpellé, une très forte tension régnait devant la préfecture.

D'autant que pendant ce temps, une partie du centre-ville de Rodez... avait été privée de courant. Un coup dur pour les commerçants, dont les clients ont fui le gaz, et dont les produits ont parfois été contraints d'être jetés à la poubelle. "On veut bien être solidaires, mais on n'avait vraiment pas besoin de ça pendant cette période difficile", a déploré la boucherie Azemar, plongée dans le noir en milieu d'après-midi comme de nombreuses autres boutiques.

L'intersyndicale se désolidarise

Les tracteurs ont quitté Rodez aux alentours de 17 heures, puis les manifestants se sont dispersés. L'intersyndicale aveyronnaise a déploré ces heurts à l'écart de la manifestation. "L'ordre était donné d'arrêter la manifestation sur la place d'Armes", regrette un des représentants de l'intersyndical.

Du côté de la Confédération paysanne, il a été annoncé qu'une plainte avait été déposée après l'intervention musclée des gendarmes sur le viaduc de Millau. Une "autre plainte" pourrait être déposée après les événements de ce mercredi.