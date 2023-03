Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est en cours ce mercredi 15 mars 2023 dans toute la France. En Aveyron, un rassemblement unique est planifié à Rodez à partir de 14 h, devant la gare. Suivez notre direct.

Les organisations syndicales lancent un nouvel appel à la grève et de nouvelles manifestations ce mercredi 15 mars. C'est la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la 9e en Aveyron. Suivez cette journée en direct sur centrepresseaveyron.fr.

Pourquoi la manifestation est organisée ce mercredi 15 mars ?

Ce jeudi 16 mars, l’Assemblée nationale doit se prononcer sur la réforme des retraites. Pour faire passer son texte, le gouvernement doit obtenir la majorité. Le vote reste pour le moment incertain et dépendra de la décision des députés Les Républicains. Avec cette nouvelle mobilisation, l’intersyndicale souhaite faire entendre sa voix, et peser sur les votes.

Ce mercredi 15 mars est aussi une journée décisive pour le projet de loi. La commission mixte paritaire devrait aboutir à un texte commun.

Le Sénat devrait ensuite, dès jeudi matin, adopter la réforme, puis dans l’après-midi, ce sera au tour de l’Assemblée nationale de statuer.

Rodez : distribution de tracts au rond-point de la Gineste

Depuis 9 h 30 ce mercredi 15 mars, une distribution de tracts est organisé par l'intersyndicale au rond-point de la Gineste. Pas de blocage mais un ralentissement de la circulation et un rappel auprès des automobilistes qu'une manifestation départementale est prévue ce mercredi après-midi à 14 h, à Rodez.

Les syndicats sont sur toutes les entrées du rond-point de la Gineste à #Rodez pour annoncer la manifestation de cet après-midi #Greve15mars #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/dpwZJFKfQo — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) March 15, 2023

La jeunesse devrait se joindre au mouvement ce mercredi. Selon l'intersyndicale, le lycée Foch de Rodez est en train d'élire des représentants, qui cet après-midi prendront la parole sur la place d'Armes.

Le rassemblement est prévu à 14 heures devant la gare de Rodez, les syndicats informent les automobilistes au rond-point de la Gineste #Greve15mars #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/sE84PTScQv — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) March 15, 2023

Agglobus à l'arrêt ce mercredi après-midi

Le réseau Agglobus a annoncé être arrêté entre 13 h 30 et 16 h 30 en raison du mouvement de grève. La ligne L sera, quant à elle, supprimée de 13 h 30 à 18 h, et la ligne SOIR supprimée tout court ce mercredi. Le service de transport à la demande (TAD) et sur réservation (PMR) ne pourront pas être assurés toute la journée. Des retards sont également à prévoir à toute heure.

"Cela me fait mal au coeur mais c'est notre seul moyen de pression"

\ud83d\udcac "Ça me fait mal au cœur, mais ne pas ramasser les déchets c'est notre seul moyen de pression"



L'éboueur Ludovic Franceschet explique pourquoi il est en grève contre la réforme des retraites \u2935 pic.twitter.com/9xEF3lydKh — BFMTV (@BFMTV) March 13, 2023

La situation s'enlise chez les éboueurs

Depuis 7 jours, la collecte des ordures n'est plus assurée par les éboueurs parisiens en grève pour protester contre la réforme des retraites Plus de 5 000 tonnes d'ordures s'entassent dans les rues de la capitale.

Depuis 7 jours, la collecte des ordures n'est plus assurée par les éboueurs parisiens en grève pour protester contre la réforme des retraites



Plus de 5000 tonnes d'ordures s'entassent dans les rues de la capitale pic.twitter.com/i7iYoHZomC — BFMTV (@BFMTV) March 13, 2023

Les services municipaux de Millau bloqués

Depuis les premières lueurs de ce mercredi matin, ils sont une vingtaine à bloquer la sortie des véhicules des services municipaux de Millau derrière un feu de palettes. C'est le deuxième jour de blocage. "La maire est venue nous apporter son soutien au micro et elle a passé des coups de fil aux syndicats pour arrêter, a regretté Patrice Galtier, de la CGT, auprès de Midi Libre. Nous rappelons qu'en tant qu'employés, nous ne bloquons pas, ce sont les usagers."

Le centre technique municipal de Millau est bloqué. Midi Libre - Maxime Cohen

Contactée, Emmanuelle Gazel, la maire de Millau, clarifie sa position : "J'ai en effet apporté mon soutien au mouvement de grève contre la réforme des retraites. J'ai appris en fin de journée que tous les camions ont été bloqués. Que les grévistes soient en grève, il n'y a pas de problème, mais empêcher ceux qui veulent travailler, ce n'est pas normal."

Albi : la gare bloquée par les manifestants, l'électricité coupée

Comme le rapportent nos confrères de La Dépêche du Midi, depuis 6 h 30, ce mercredi, les opposants à la réforme se sont regroupés sur le parvis de la gare Albi pour une action qui va durer toute la matinée. L'électricité a aussi été coupée à la gare.

"L'action a été faite à l'appel des cheminots et des cheminotes. D'autres travailleurs en grève reconductible ont ensuite rejoint cette action portée par l'intersyndicale", confirme Bérengère Basset, professeure et co-secrétaire départementale de Solidaires dans le Tarn.

La Commission mixte paritaire réunie depuis 9 h

La Commission mixte paritaire, chargée de trouver un accord et de rédiger le texte de la réforme, et composée de sept députés et sept sénateurs, est réunie depuis 9 h.

>> Tout comprendre sur le rôle de la Commission mixte paritaire

