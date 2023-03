Laissac-Sévérac l'Église. "Laissac à dos" sort dans le vallon

Malgré des températures bien fraîches, 25 randonneurs du club "Laissac à dos" sont partis pour une journée de randonnée qui affichait 13 km et qui partait de Pont-Les-Bains en passant par Cougousse puis Marcillac et la cascade de Laroque. La pause repas a eu lieu au restaurant "La cascade" à Salles-la-Source, où l’accueil et les mets étaient de qualité. La randonnée digestive s’est faite sur le bas de Salle la source avec la visite de l’église romane classée. Christian Casal, membre de l’association de sauvegarde du patrimoine a conté l’historique de cette superbe église du XIIe siècle. Les randonneurs sont aussi montés sur la place Castello, admirer le château et les jolies demeures qui l’entourent.

La contemplation du panorama à 180° sur le haut du village mettait fin à cette première randonnée de mars.