Espalion. Le foyer rural avance de nouveaux projets

Depuis des décennies, l’association s’active pour animer la commune et créer du lien social entre les générations.

Récemment, a eu lieu l’assemblée générale du foyer rural dans la salle communale. Après le mot de bienvenue et les traditionnels remerciements d’usage, il revenait aux coprésidents Maurice Cadoul et Claire Rigal de dresser le riche compte rendu des activités de l’année écoulée.

Après l’assemblée générale 2022, suivie d’un repas au restaurant de La Vitarelle, un voyage en bord de Loire a été proposé. Le traditionnel rendez-vous de l’incontournable fête du jour de l’Ascension avec sa matinée tripous et tête de veau a connu son succès habituel. Une sortie au spectacle de Flagnac a été proposée ainsi que le concert Hugues Aufray. La journée estivale aligot a, cette année, eu lieu à Saint-Pierre. Si les enfants n’ont pas été oubliés avec une sortie à la station de ski de Laguiole, les adultes ont eu le plaisir de découvrir la réserve de bisons d’Europe à Sainte-Eulalie-en-Margeride en Lozère suivie de la visite du musée de la résistance au Mont Mouchet. La grillée de châtaignes et le quine annuel, une soirée au bowling et la décoration du village pour Noël auront été l’occasion de se retrouver.

Le bilan de la trésorière Danielle Conquet a laissé apparaître des finances saines.

Des projets pour 2023

Suite à l’assemblée générale, le repas a conduit les participants à Soulages-Bonneval. Un spectacle Holiday on ice à Clermont-Ferrand, la fête du jeudi de l’Ascension avec matinée tripous, tête de veau, le feu de la Saint-Jean, la journée aligot, la sortie familiale, un voyage en octobre, la grillée de châtaignes, le quine fixé au 3 décembre, le Noël pour petits et grands enfants et la décoration du village pour la fin d’année sont déjà inscrits au programme.

Une équipe bien structurée

En fin de réunion, la moitié du conseil d’administration a été réélue. L’élection du bureau a eu lieu le vendredi 3 mars. Suite à la démission de Danièle Conquet de la trésorerie, le nouveau bureau se compose comme suit : coprésidents, Maurice Cadoul et Claire Rigal ; trésorière, Annie Gérard ; trésorière adjointe, Lucienne François ; secrétaire, Josiane Finet ; secrétaire adjointe, Denise Maurel. Délégués à la jeunesse : Lucette Rascalou, Emmanuel Bélo, Nathalie Rouquette. Délégués aux aînés : Gérard François et Marcel Daudin.