Le Top 20 des artistes les plus écoutés en France en 2022 est tombé : voici qui est en haut du classement

Le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) a fait un bilan du marché 2022 de la musique enregistrée en France. Voici les 20 artistes les plus écoutés.

La liste des 20 artistes les plus écoutés dans l'Hexagone est tombée. Dévoilée par le Syndicat national de l'édition phonographique, l'étude permet également de jeter un œil sur la dynamique du marché français.

Le local à la fête

Dans le Top 20 des répertoires les plus achetés et écoutés en 2022, 16 artistes produits en France sont présents. Et c'est le rap français qui sort grand vainqueur de cette liste établie par le SNEP.

En première position, le rappeur marseillais Jul domine les débats, devant Ninho et Orelsan. Arrivent ensuite PNL, Lomepal et Johnny Hallyday. La Belgique est bien représentée dans le haut du panier, puisque Damso et Stromae sont 7e et 9e. Voici le top 20 :

1er : Jul

2e : Ninho

3e : Orelsan

4e : PNL

5e : Lomepal

6e : Johnny Hallyday

7e : Damso

8e : Nekfeu

9e : Stromae

10e : The Weeknd

11e : Queen

12e : Imagine Dragons

13e : Gazo

14e : Angèle

15e : SCH

16e : Mylène Farmer

17e : Naps

18e : Les Enfoirés

19e : Vald

20e : Ed Sheeran

Et au niveau des albums ?

Au rayon des albums, deux artistes français mènent la danse. Civilisation d'Orelsan et Jefe de Ninho sont en tête. Stromae et Multitude arrivent en troisième position. 17 albums du Top 20 des meilleures ventes sont produits dans l'Hexagone.

KMT de Gazo, Mélo de Tiakola, véritable révélation du rap français, ou encore Coeur de Clara Luciani prennent place dans ce classement. À noter qu'à lui seul, Jul place deux de ses productions dans ce Top 20 : Extraterrestre (5e) et Independance (15e).

Le streaming en grande pompe

La structure des ventes du répertoire classique a vécu un immense bouleversement sur les cinq dernières années. Le streaming monte littéralement en puissance : il génère 38% du chiffre d'affaires classique, contre 11% en 2017. Il a augmenté de 25%, seulement entre 2021 et 2022. En cinq ans, la vente physique est, elle, passée de 81% à 59%, toujours selon les chiffres du SNEP.

Globalement, "une tendance positive"

Dans son décryptage des résultats de l'année passée, le SNEP note qu'avec "un chiffres d’affaires de 920 millions d'euros, le marché français de la musique enregistrée affiche un résultat en progression de 6,4% en 2022, soit une sixième année consécutive de hausse".

Le syndicat retient qu'il s'agit là d'une "tendance positive", avec "des performances à consolider". "La croissance reste significative malgré un environnement complexe, marqué par l'incertitude économique, l'inflation et les challenges nés de l'évolution constante des usages."