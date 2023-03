L'électricité coupée à Rodez pendant les heurts entre manifestants et police, les commerces plongés dans le noir

Un sabotage a coupé le courant dans une partie du centre de Rodez, pendant que des affrontements ont éclaté entre manifestants et police devant la préfecture.

Ce mercredi 15 mars, la huitième manifestation aveyronnaise, qui se déroulait à Rodez, pour protester contre le projet de loi de la réforme des retraites, s'est terminée sur la place d'Armes de Rodez pour une grande majorité de la foule. Mais la Confédération paysanne ne comptait pas en restait là ce mercredi 15 mars 2023.

L'opération péage gratuit au viaduc de Millau avait dégénéré

Une semaine plus tôt, les agriculteurs s'étaient retrouvés pour une opération de tractage à Millau qui s'est transformée en opération péage gratuit sur le viaduc, jusqu'à l'intervention des gendarmes. Des heurts avaient éclaté, entraînant deux interpellations et plusieurs blessés aussi bien du côté de la Confédération paysanne que des forces de l'ordre.

La Confédération paysanne va porter plainte

Au début de la manifestation de Rodez, la Confédération paysanne a annoncé qu'une plainte sera déposée, dénonçant une "violence disproportionnée" des gendarmes sur le viaduc. Une conférence de presse était également programmée à la fin de la mobilisation, sur la place d'Armes, mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

"L'après-midi est foutue" pour les commerçants

"On prend les tracteurs et on va au palais de justice", ont déclaré les paysans en se précipitant sur leurs engins. Ce ne fut finalement pas du tout leur destination. Escortés par des dizaines de manifestants, les tracteurs se sont engouffrés dans l'hypercentre jusqu'à la place du Bourg. Ils ont ensuite tourné sur le carrefour Saint-Etienne, et malgré la présence des forces de l'ordre, ont forcé le passage jusqu'à l'entrée de la préfecture. Les pots de fleurs n'étaient pas un obstacle et ont été poussés par les tracteurs.

Les tracteurs de la Conf paysanne forcent le passage vers la préfecture de l'Aveyron, le ton monte à Rodez #Greve15mars #ReformeRetraites pic.twitter.com/rOYQvC1DGh — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) March 15, 2023

Au moment où les manifestants sont arrivés, l'électricité du secteur a été coupée. Les commerçants locaux se disent "dégoûtés", pour eux l'après-midi est "foutue". "On veut bien être solidaire, mais là on n'avait vraiment pas besoin de ça", déplore-t-on dans la boucherie Azemar. Dans le magasin, depuis 16 heures, c'est le noir complet.

"Les pâtisseries maison vont partir à la poubelle"

"Vous nous excuserez, mais la pesée ne se fera pas au gramme près !", soupire Lucas Azemar à ses clients, contraint d'utiliser une balance non numérique. "Là, j'ai servi trois personnes, mais ce sont sûrement les derniers. La viande ne va pas périr, mais c'est une après-midi de vente perdue".

Juste en face, la boutique Les Thés d'Oc s'apprête à fermer au meilleur moment de la journée, "16 heures c'est là on a le plus de monde". Avec la coupure d'électricité, les pâtisseries fait maisons vont partir à la poubelle, déplorent les employées Estelle et Elodie. "Les pâtes, le beurre, la chantilly, la confiture de framboise aussi..." Du côté de la Mie Câline, on espère un retour au plus vite du courant pour voir si des produits peuvent être sauvés. "On est pris en otage".

Ca s'échauffe entre manifestants et police à Rodez devant la préfecture, les forces de l'ordre emploient du gaz lacrymogène #Greve15mars #ReformeRetraites pic.twitter.com/1X11eYdfTk — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) March 15, 2023

Des commerçants gazés

La pizzeria Le Calcio a eu la chance de ne pas être touchée par la coupure de courant. En revanche, elle était collée aux manifestants et la police qui voulaient en découdre. "On servait les gens comme on pouvait, puis ils ont commencé à gazer. On a tout pris dans la figure", raconte le serveur.

Aucune personne n'a été interpellée, mais des coups ont été échangés devant la préfecture et les forces de l'ordre ont fait l'usage de gaz lacrymogène dans une atmosphère très tendue. Les tracteurs et les manifestants ont fini par quitter le centre-ville vers 17 heures.

Les policiers recouverts de blanc par les manifestants devant la préfecture de Rodez, ils répliquent #Greve15mars #ReformeRetraites pic.twitter.com/zyoTHATspH — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) March 15, 2023

