Espalion. Les deux équipes seniors se contentent de la deuxième place

On savait le défi pas facile face à une solide formation de la Châtaigneraie (entente Maurs-Bagnac) qui voulait conforter sa troisième place qualificative pour les phases finales. Les équipiers de Courtois avaient pris le match par le bon bout en prenant le jeu à leur compte pendant toute la première demi-heure. Sans toutefois concrétiser. Ce sont même les locaux, profitant d’un avantage numérique momentané, qui inscrivaient une pénalité (35e) et un essai (37e) pour mener, contre le cours du jeu, 8-0 à la mi-temps. Plus équilibrée, la seconde période verra le butteur local creuser un peu plus l’écart par une nouvelle pénalité (51e) juste avant que les Espalionnais ne reviennent dans le match avec un essai d’Artaban transformé par Van Herpen (53e). Malgré les efforts des deux équipes, le score de 11-7 en restera là. Cette rencontre restera un bon match de préparation des phases finales. La seconde place permettra aux Espalionnais de recevoir (possible Quint-Fonsegrives) à Perse le dimanche 26 mars.

Vainqueurs 27-24, l’équipe II accroche elle aussi la seconde place qui lui donne l’avantage de recevoir (peut-être Villemur) samedi 25 mars après-midi.

Samedi après-midi les juniors se sont inclinés 16-17 face aux Tarnais de l’entente Alban-Lacaune qu’ils avaient battus de justesse à l’aller. Pour eux aussi la qualification devrait être au rendez-vous après la dernière rencontre de samedi prochain.