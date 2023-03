Luc-la-Primaube. Les retraités actifs ont découvert et arpenté les méandres du Céor

Le club de la Retraite active propose aux adhérents tous les lundis de partir arpenter les plus beaux sentiers de l’Aveyron ou des départements limitrophes. De la courte balade de 2-3 heures à la randonnée plus exigeante de 3 à 4 heures, simples promeneurs ou randonneurs aguerris, chacun peut trouver chaussures (de rando) à ses pieds.

À la veille des vacances d’hiver, ils étaient une trentaine à se retrouver place de la mairie à Salmiech pour effectuer une rando de 11 km, "Les méandres du Céor". Guidés par Raymonde, Jacques et Régine, tous ces retraités actifs ont pris la direction de Cassagnes, avant de bifurquer à gauche sur un large chemin qui les a menés au rocher en forme de cèpe de Peyrelevade, un champignon granitique, formé par des pierres superposées. Après une photo de groupe, ils ont longé un chemin bordé de noisetiers qui les a conduits à Brès et ensuite au Puech de Fourques à la Croix des Pendus… Une bien belle balade qui a fait l’unanimité. Une autre rando de 7 km "Les Cazelles de Concourès", orchestrée par Christine, Brigitte et Roland était également proposée. La retraite active organise un thé dansant animé par Véronique Pomiès avec goûter le mercredi 5 avril à partir de 14 h 30 à l’espace animation de Luc. Entrée : 10 €.