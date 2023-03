Naucelle. L’Ostal propose huit temps forts et de beaux spectacles pour cet été

C’est dans la salle des fêtes de Crespin que les fidèles de l’Ostal se retrouvaient pour faire le bilan et surtout pour établir la programmation 2023. Jean-Pierre Gaffié, donnait lecture du bilan 2022 en occitan. Une saison qui débutait par un "Eductour" le 15 mars pour se terminer le 23 octobre par une pièce de théâtre "la cosina de Marselha". Un total de 10 spectacles, 2 conférences et exposition, des chiffres qui parlent d’eux-mêmes avec une fréquentation de 1663 personnes (dont 94 hors les murs à Albi). Ajouter à cela une situation financière saine décrite avec précision et toujours en occitan. Quelques "piliers" de l’Ostal ont décidé de tourner la page, à commencer par Viviane Cayssials (Adoc12), qui assurait visites et accueil, et qui n’hésitait pas à mettre son talent de chanteuse à exécution lors des soirées. Jérôme Vialaret, à la fois Directeur, Président, durant 8 ans, il était érudit de l’œuvre de Jean Boudou, qui savait captiver le public à travers la lecture de contes. Il est à l’origine du festival des contes et celui du "Biassut". Et enfin, Jean-Pierre Gaffié, l’homme à tout faire de l’Ostal, autre spécialiste de Jean Boudou et fin connaisseur de son œuvre, il a participé à toute l’aventure de l’Ostal, il en était l’un des responsables durant neuf ans.

Une page se tourne à l’Ostal forcement. Mais l’équipe, autour de Vincent, Marie-Pierre, entre autres reste motivée et présente la saison 2023 avec détermination. Une programmation culturelle ambitieuse pour cette maison d’écrivains, avec 8 temps forts. Le premier est attendu pour le 15 avril avec l’inauguration de l’esplanade Robert-Marty et de l’ouvrage qui lui est dédié "L’obra-vida". L’Ostal s’inscrit aussi dans des opérations Païs en Ségala envers les écoles (32 au total pour un effectif de 1950 enfants). L’Ajal sera aussi un support d’aide à la diffusion et au montage de dossier. De beaux spectacles en perspective pour l’été 2023. André At, fervent soutien de l’Ostal et de la culture occitane, remerciait Jean Pierre Gaffié pour tout le travail effectué. Il assurait du soutien de la commune de Crespin, dont il est maire, envers l’Ostal. Du côté du Pays ségali, le travail se fait de concert avec Karine Clément et Gabriel Espie (Action sociale et culturelle) dans un esprit constructif mais responsable. " Même si l’heure est aux économies, où la vigilance est légion, l’Ostal est un marqueur culturel qui a toute sa place au Pays ségali… ", conclut Karine Clément.