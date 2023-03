Entraygues-sur-Truyère. L’ouverture de la pêche a fait grise mine

Pour l’ouverture de la pêche, samedi 11 mars, le soleil n’était pas au rendez-vous : pluie et ciel gris ont accueilli les pêcheurs, venus des environs, ou de loin, pour certains.

Courageux et passionnés, bravant le mauvais temps dans leur imperméable, les pêcheurs se sont retrouvés le long des quais du Lot, sans trop d’espoir : les eaux abondantes et grises, dévalant en fort courant ne laissaient pas augurer beaucoup de prises, malgré le récent lâcher de truites. L’avertissement d’EDF indiquant que les niveaux d’eau allait encore monter a poussé certains pêcheurs à remballer les cannes, quand d’autres sont partis vers la Truyère, près du moulin, pêcher dans des eaux plus calmes, retrouvant là les habitués du lieu…

Au final, quelques belles truites, néanmoins, pour les plus chanceux et et pour tous les autres le plaisir de lancer la canne.