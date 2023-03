Mésaventure d'une conductrice sur un parking en zone inondable en Aveyron : "Nous allons renforcer la signalisation"

Le week-end dernier, une jeune femme qui effectuait la route entre Toulouse et le Jura s'est arrêtée en chemin pour se reposer et dormir. C'est à Laissac qu'elle a décidé de passer la nuit mais son fourgon aménagé a fini inondé. En effet, la conductrice a expliqué ne pas avoir vu la signalisation indiquant "parking en zone inondable". Retour sur cette histoire avec le maire de la commune, David Minerva.

Une conductrice, en transit, par l'Aveyron, s'est retrouvée prise au piège sur un parking situé en zone inondable. Racontez-nous.

Nous avons été prévenus samedi matin aux alentours de 7 h que les pompiers étaient en cours d'intervention. La gendarmerie m'a appelé ainsi que l'un de mes adjoints car je n'avais pas pu répondre dans l'immédiateté.

Nous avons été, dans un premier temps, assez surpris que la personne n'ait pas vu la signalisation et qu'elle ne se soit pas réveillée avec les trombes d'eau qui sont tombées.

Comment la conductrice s'est-elle rendu compte que l'eau montait ?

La conductrice s'était endormie dans son fourgon avec un matelas installé à l'arrière. L'eau est arrivée jusqu'à hauteur du matelas et c'est ce qui l'a réveillée. Elle a ouvert la porte et a vu l'eau qui avait atteint les 80 cm de hauteur. Elle a immédiatement alerté les pompiers.

La commune s'est mobilisée pour prendre en charge cette personne...

La priorité était de la mettre en sécurité. Les pompiers de Laissac spécialisés dans ce genre d'intervention ont procédé à l'évacuation de la personne. Elle était trempée. Il a fallu lui trouver des habits secs. Nous avons ouvert le centre social et la banque alimentaire pour lui trouver des vêtements et de la nourriture. On lui a aussi proposé un logement en lui mettant à disposition notre lieu destiné aux sans-abri. Je tiens à remercier les bénévoles, les secours et les élus pour leur réactivité et leur travail.

Cette jeune femme n'avait pas vu le panneau indiquant qu'il s'agissait d'une zone inondable ?

Effectivement, c'est ce qu'elle a expliqué. Cette personne suivait une formation à Toulouse et elle remontait vers le Jura. Elle s'est arrêtée pour dormir. Elle est arrivée dans la nuit. Le fourgon n'était pas le sien. On le lui avait prêté.

Faut-il renforcer la signalétique ?

Nous avons pris l'initiative d'essayer de renforcer la signalisation. Nous avons vu, notamment sur les réseaux sociaux, que les gens se plaignaient que cela ne soit pas assez visible. On va faire un effort sur le visuel de ce parking temporaire situé en zone inondable.

Les communes sont souvent en recherche de zones de stationnement. À Laissac, nous disposons, dans le centre-ville, déjà des 3 ha de halle pour l'activité marché aux bestiaux. Comme beaucoup de communes le font depuis la mise en place des PPRI (plan de prévention des risques naturels d'inondation), nous avons eu l'idée de pouvoir aménager deux parkings en zone inondable en zones de stationnement temporaire. Celui, sous le feu des projecteurs depuis quelques jours de 110 places, et un second, situé, lui, de l'autre côté du Foirail avec 50 places. Lui, n'a pas du tout été impacté par la montée des eaux.

Est-ce la première fois que ce genre de mésaventure se produit ?

Oui, c'est la première fois qu'une personne se retrouve piégée. Il faut une information la plus claire possible.