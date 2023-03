Rugby : les jeunes de Rodez au contact des pros de Castres

Après une trêve d’une dizaine de jours, le Castres olympique faisait son retour à l’entraînement mercredi... sur la pelouse synthétique de La Roque. Une séance qui a été suivie par un moment de partage avec l’école de rugby ruthénoise.

Un moment qu’ils ne sont vraiment pas près d’oublier. Mercredi, à Onet-le-Château, les jeunes pousses du Rodez rugby ont eu l’honneur d’être entraînés pendant de longues minutes par les joueurs professionnels de Castres. Scindés en deux groupes, les joueurs des catégories U8, U10 et U12 du Piton se sont affrontés sur petit terrain, avec comme coéquipiers Adrea Cocagi, Julien Dumora, Gaëtan Barlot ou encore Ryno Pieterse, que l’on a plutôt l’habitude de voir sur les pelouses du Top 14 que sur le synthétique castonétois (le pré du stade de la Roque étant impraticables, après les épisodes pluvieux de ces derniers jours). Mais une chose est sûre, les près de soixante enfants du club présents ont vécu un moment extraordinaire. Et ce ne sont pas les larges sourires qu’ils affichaient sur leur trombine qui allaient contredire cela.

« Ça fait plaisir de voir autant de monde autour du terrain »

Si l’évènement a mis des étoiles plein les yeux à la relève sang et or, il n’a pas laissé de côté les simples spectateurs venus à en nombre (environ 400). Les Castrais, et leur mascotte, s’étant longuement adonnés à faire des photos et signer des autographes. Chacun y a trouvé son bonheur. Petits comme grands. Public comme joueurs du CO. « C’est sympa de découvrir une autre ville, un autre club. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde autour du terrain et de pouvoir profiter avec les petits comme ça. En espérant que certains puissent jouer en équipe première à Castres un jour », s’est amusé à dire le buteur titulaire de la formation tarnaise, Julien Dumora.

Avant ces instants de partage, le public aveyronnais a pu observer l’entraînement d’une heure et quart des joueurs pros. Une séance tranquille, sans un gros rythme (et sans drops ou pénalités, puisque les poteaux n’étaient pas installés sur le synthétique). Il faut dire qu’ils reprenaient l’entraînement à cette occasion après une dizaine de jours sans jouer. Mais là n’était pas le principal de cette journée placée sous le signe d’une collaboration d’avenir entre Castres et Rodez.