Une première réussie pour Arvieu art de vivre

Novices dans l’organisation du thé dansant, les bénévoles d’Arvieu art de vivre ont gagné leur défi. Au fur et à mesure des entrées, il a fallu rajouter chaises et tables pour satisfaire un public venu plus nombreux qu’espéré. La prestation a été reconnue de qualité.

Aussi encouragés par les félicitations des participants, le thé dansant de dimanche 12 mars pourrait bien être le premier d’une longue série.

Une fois encore c’est à la touche locale que l’événement doit sa réussite : à la municipalité qui met la salle à disposition, aux bénévoles qui s’activent avant, pendant et après, à la qualité du goûter acheté auprès de Me Ricci pour les mandarines, "Votre marché" pour les boissons et pâtes de fruits, la boulangerie Sainct pour les pâtisseries et enfin au Sabot de Vénus qui a offert les fleurs coupées pour la déco des tables.

Enfin, seul durant 4 heures, performance à signaler, Benjamin Malric a su faire danser un public venu nombreux, souvent de loin, public qui espère revenir l’année prochaine pour la seconde édition. Arvieu art de vivre a promis de recommencer.