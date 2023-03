Pont-de-Salars. Une soirée insolite avec du blackminton

Le club avait eu l’envie depuis longtemps de proposer cette manifestation, mais avait été stoppé dans son élan par la Covid. Après deux années d’incertitude, le blackminton a enfin pu avoir lieu dans le nouveau complexe sportif du village, où avaient été conviés les clubs de Flavin et de Laissac. Comme son nom l’indique, c’est une version nocturne du badminton, dans une ambiance fluorescente. Les terrains et les raquettes avaient été délimités par des bandes fluo et pour être visibles dans ces conditions, les 26 joueurs étaient vêtus de tee-shirts blancs qu’ils avaient pris soin de customiser.

Pour parfaire le look, du maquillage fluo était aussi à disposition et la plupart ont fait preuve de créativité. Les sportifs ont ainsi pu découvrir une expérience de jeu unique et surprenante.

L’originalité, la bonne humeur et la convivialité étaient de la partie.

De l’avis de tous, ce rendez-vous a été un succès.