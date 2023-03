Brevet, baccalauréat et CAP : voici les dates des examens en 2023 et quand tomberont les résultats

On fait le point sur les dates et les heures des examens en 2023.

L'échéance approche pour les centaines de milliers de lycéens. Pour le baccalauréat général et technologique, cela va commencer par les épreuves de spécialité fixées au lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mars 2023. Le site du service-public a d'ores et déjà publié l'heure et les dates correspondant à l'examen de chaque matière.

Les épreuves de philosophie se tiendront mercredi 14 juin au matin, il ne restera plus que les épreuves du Grand oral entre le 19 et le 30 juin 2023.

Les résultats seront communiqués à partir de mardi 4 juillet. Suivront les épreuves de rattrapage jusqu'au vendredi 7 inclus.

L'heure et les dates pour les épreuves écrites du bac. Education nationale

Pour le bac professionnel

Concernant le baccalauréat professionnel, tous les candidats passeront les épreuves générales écrites du mardi 13 au vendredi 23 juin 2023. Les dates et les heures de chaque matière sont disponibles en ligne sur le site du service-public.fr

Un calendrier spécifique et variable existe selon les spécialités du baccalauréat professionnel. À noter que l'épreuve de contrôle pourra se dérouler jusqu'au 7 juillet. Les résultats tomberont à partir de mardi 4 juillet.

Pour le brevet

Les dates des épreuves écrites du diplôme national du brevet sont les mêmes pour tous : lundi 26 et mardi 27 juin 2023 pour la session normale, ainsi que lundi 18 et mardi 19 juin pour la session de remplacement.

L'épreuve de langue vivante étrangère spécifique aux candidats à titre individuel se tiendra le mardi 27 juin dans l'après-midi (pour la session normale) et mardi 19 septembre après-midi (pour la session de remplacement).

"Pour les épreuves orales spécifiques destinées aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands, chaque chef d'établissement fixera le calendrier de passation de ces épreuves en s'efforçant de retenir la période faisant suite au conseil de classe du troisième trimestre", indique le site du service-public, qui renseigne également les dates et les heures des épreuves écrites pour chaque matière.

L'heure et les dates des épreuves écrites du brevet. Education nationale

Pour le brevet de technicien métiers de la musique

Les épreuves écrites de la première série de l'examen du brevet de technicien métiers de la musique se tiendront les mardi 30 et mercredi 31 mai, et les jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023.

Elles se dérouleront selon les horaires fixés par les recteurs d'académie responsables de leur organisation, à l'exception de l'épreuve de français qui se tiendra le mardi 30 mai 2023 de 9h à 12h.