Luc-la-Primaube. "Bruits de couloirs" en campagne à la salle de Souyri

À l’invitation du club de gym de Souyri, les comédiens de la troupe Bruits de couloirs de Luc-la-Primaube présentent "Bruits de couloirs en Campagne" ce samedi 18 mars à 20 h 45, salle des fêtes de Souyri. Entrée : 7 €. Dans ce spectacle de sketchs, vous pourrez suivre Tonine et Gustine, deux sexagénaires à la recherche de la mairie pour pouvoir voter pour la toute première fois, mais aussi une ribambelle de personnages, familiers ou nouveaux mais toujours loufoques et décalés qui espèrent bien vous faire passer un agréable moment d’humour en leur compagnie. Alors n’attendez plus et rejoignez les vite samedi à Souyri.

Plus d’infos sur : www.bruitsdecouloirs.fr ou au 06 52 15 75 85.