Druelle Balsac. Dernier concours de belote de la saison pour la chasse balsacoise

La société de chasse de Balsac organisait récemment son 5e et dernier concours de belote de la saison. Comme à l’accoutumée, la salle des fêtes avait fait le plein et les beloteurs s’étaient déplacés en nombre. 54 équipes s’affrontaient amicalement mais sérieusement. À partir de 19 heures, les participants pouvaient reprendre des forces en dégustant la soupe au fromage préparée par les chasseurs balsacois et qui a connu un gros succès, puisque pas moins de 120 repas ont été servis. Même si leur modestie doit en souffrir, les organisateurs ont été salués pour l’organisation parfaite de ces soirées et à leur talent de cuistots pour la soupe au fromage. La chasse balsacoise remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour participer à ces cinq soirées et donne rendez-vous en fin d’année pour une autre saison de belote.