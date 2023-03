Laguiole. Des jeunes Ruthénois à la découverte du territoire et de ses savoir-faire

Dans le cadre d’une journée organisée par l’association Face Aveyron Tarn (Fondation agir contre l’exclusion), plus d’une trentaine de jeunes Ruthénois, âgés de 8 à 17 ans, sont venus, récemment, à Laguiole à la découverte des métiers de l’artisanat et des savoir-faire identitaires : fabrication fromagère et coutelière et visite d’une exploitation agricole.

La communauté de communes Aubrac Carladez, Viadène s’est également greffée au programme pour présenter la démarche "vivre & travailler", dont l’enjeu est notamment de faciliter les liens entre les jeunes et les entreprises pour découvrir les métiers et les savoir-faire lors de stages et d’accompagner l’accueil sur le territoire.

La matinée a commencé par une visite guidée de la Coopérative fromagère Jeune Montagne, au cours de laquelle tous ont pu assouvir leur curiosité quant aux étapes de la fabrication du Laguiole AOP, et, clou de la visite, déguster des morceaux de fromage à différents stades d’affinage. Puis, le groupe s’est rendu à la Coutellerie Honoré Durand. Dans les ateliers de fabrication, les jeunes ont notamment pris la mesure des savoir-faire nécessaires dans l’étape de polissage du manche des couteaux Laguiole.

En début d’après-midi, les jeunes ont bénéficié d’une présentation de la démarche d’attractivité.

"Vivre & Travailler en Aubrac Carladez Viadène", à l’aide de photographies et films promotionnels. Certains étaient déjà venus sur le territoire, d’autres découvraient. Tous ont pu comprendre que la communauté de communes s’implique pour valoriser les métiers et les savoir-faire du territoire, tout autant que son cadre de vie, ses activités et ses paysages. La démarche "Vivre & Travailler" rend possible la mise en place de stages de découverte auprès des jeunes par exemple. Contact : Isabelle Baldit au 06 70 93 00 87.

Pour conclure la journée, Delphine Guibert, agricultrice, a accueilli les jeunes dans son exploitation Gaec La Borie Du Cauvel à Ucafol (Laguiole). L’opportunité pour les jeunes de visiter la ferme et la salle de traite et, surtout, de pouvoir partager un moment avec les vaches de races simmental et aubrac, avant de repartir avec des idées plus claires sur ce qu’est de "Vivre et travailler en Aubrac Carladez Viadène".