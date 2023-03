Onet-le-Château. Développer son efficacité professionnelle avec les neurosciences

"Développer son efficacité professionnelle avec les neurosciences" est une formation montée conjointement par Christophe Turon d’Humanis IPA et Sabine Vernhes de Fréquence conseil.

Proposée pour la première fois en 2021, elle a connu un grand succès sur les deux premières sessions, avec des stagiaires ravis. La troisième édition est proposée les 6 et 7 avril prochains. Animée par Karine, un docteur en neurosciences, elle est la seule formation de ce type en Aveyron !

Elle est construite sur un postulat : notre cerveau avec ses 100 milliards de cellules serait l’objet le plus complexe de l’univers. Il nous permet d’accomplir chaque jour des tâches complexes et de nous adapter. Toutefois, nos ressources cérébrales sont limitées. Mieux connaître son fonctionnement permet de repenser nos manières de travailler. À l’heure où l’on parle partout de QVT (qualité de vie au travail), cette formation propose de découvrir des clefs, pour faire de son cerveau un allié d’efficacité et d’épanouissement professionnel.

Les objectifs de ces 2 journées de formation : s’adapter aux changements et booster son agilité relationnelle, prendre plaisir au travail, favoriser des nouvelles habitudes et hygiène de vie, mieux connaître ses émotions et celles des autres, développer sa créativité et enfin, établir un plan d’action pour développer son efficacité et favoriser son épanouissement professionnel.

Pour tout renseignement complémentaire : Sabine Vernhes : 06 86 33 26 40 ou Christophe Turon : 05 65 78 08 23.