Flavin, Lacroix-Barrez, Bozouls : trois chantiers pour rouvrir des chemins

"À l’approche du printemps, cette initiative participative donne le" top départ "aux amateurs de nature pour pratiquer leurs loisirs et sports favoris sur dans nos campagnes !", annonce le Collectif des loisirs verts (Codever) alors que vient de débuter la 29e édition des Journées des chemins ruraux. À travers la France, 22 chantiers sont programmés jusqu’au 26 mars, dont trois dans l’Aveyron.

Si plusieurs associations (Fédération des motards en colère, Fédération de motocyclisme, Ufolep, Equiliberté) ont déjà mobilisé leurs adhérents, ces rendez-vous sont ouverts à toutes les personnes qui souhaiteraient prendre part à la remise en condition de circulation de chemins ruraux.

Samedi 18 mars à Bozouls, le rendez-vous, porté localement par l’association Sport causse aventure, est fixé à 8 h 30 devant la mairie. Le chemin concerné est situé entre les lieux-dits la Brousse et le Ségala, sous la route qui va de Bozouls à Gabriac. Café et fouace seront offerts avant le début du chantier. Inscriptions et renseignements sur philippe.pascal@ac-toulouse.fr ou au 06 42 72 40 89.

Dimanche 19 mars, à Flavin, le chemin concerné sera Puech-fluettes, à La Capelle-Viaur. Rendez-vous à 9 heures au café-boulangerie de Flavin pour une journée de travail, jusqu’à 17 heures, aux côtés de l’association les Ventres noirs tout terrain. Repas du midi tiré du sac, petite collation offerte en milieu de matinée. Inscriptions au 06 50 63 84 26 ou sur guilhemcantagrel@me.com

Samedi 25 mars à Lacroix-Barrez, les bénévoles ont rendez-vous à 8 heures à l’ancien café de Valon. Au programme de la matinée, l’entretien d’un chemin de 300 mètres (jusqu’au lieu-dit La Fargue), sous la houlette de l’association Carladez randonnée motorisée. Café, fouace et jus de pomme offerts, déjeuner au Barrézien pour 20 € environ. Inscriptions et renseignements au 06 31 33 17 85.