Football : quatre choses à savoir sur Amiens, le prochain adversaire de Rodez

Pour le compte de la 28e journée de Ligue 2, les Ruthénois se déplacent en Picardie, samedi 18 mars à 19 heures.

Amiens a rechuté

L'embellie a été de courte durée. Après son succès contre Pau (1-0) et un nul convainquant à Saint-Etienne (1-1), Amiens s'est largement incliné contre le Paris FC (3-0), mardi 14 mars, au cours d'un match en retard. Ce revers a fait reculer les Picards dans la seconde partie du classement (11es) et a rappelé leurs difficultés du moment, eux qui n'ont gagné que trois de leurs seize dernières rencontres en championnat.

Les erreurs individuelles coûtent cher

Face au Paris FC, Amiens s'est rendu la tâche difficile en concédant l'ouverture du score à la suite d'un ballon mal négocié par son gardien, Régis Gurtner. Une nouvelle erreur individuelle, une mauvaise habitude ces dernières semaines. "Ils se passent le relais des erreurs en ce moment. Il y a une certaine solidarité dans la bêtise derrière, a déploré Philippe Hinschberger, l'entraîneur, à l'issue du revers à Charléty. J’aimerais bien qu’on soit plus solidaire dans notre manière de défendre, d’attaquer ou sur les corners parce qu’on est sur une formidable nébulosité de ce que l’on veut faire."

Tourné vers le maintien

Après un excellent début de saison, qui leur a permis d'être 2es à l'issue de la 11e journée, les Amiénois pouvaient rêver au haut de tableau. Et pourquoi pas se mêler à la lutte pour la montée en Ligue 1, dont ils ont été relégués en 2020. Seulement, la mauvaise passe depuis mi-octobre a obligé à revoir les plans. Antoine Leautey et ses partenaires ne comptent points sur le premier relégable, Rodez, et espèrent prendre un peu plus leurs distances à l'occasion de la confrontation face aux Aveyronnais. "On n'est pas encore maintenu", a rappelé le milieu offensif sur le site du 11 Amiénois.

L'heure des retrouvailles pour deux membres du staff de Rodez

À l'occasion du déplacement de Rodez en Picardie, deux membres du staff aveyronnais retrouveront leur ancien club. L'entraîneur adjoint Emerick Darbelet y a évolué pendant deux saisons (1999-2001) lorsqu'il était joueur, avec comme temps fort la participation à la finale de la Coupe de France, en 2001, alors que le club était en National.

Charles Cieslinsky, l'entraîneur des gardiens du Raf, est lui aussi passé par Amiens durant sa carrière de joueur, même s'il n'a jamais évolué avec l'équipe première. Il a également œuvré comme entraîneur au sein du centre de formation picard avant de venir en Aveyron, au début de la saison actuelle.